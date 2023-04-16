В Исламабаде министр по делам религии Пакистана Муфти Абдул Шакур погиб в ДТП

Федеральный министр по делам религии и межконфессионального согласия Пакистана Муфти Абдул Шакур погиб в результате автокатастрофы в Исламабаде, сообщила пресс-служба столичной полиции в Twitter.
Трагедия произошла на Конститьюшен авеню, когда чиновник отъезжал от отеля Marriott. В его автомобиль въехал пикап Toyota Hilux Revo. Пострадавшего министра госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Полиция задержала водителя и пассажиров пикапа, который протаранил авто погибшего.
Муфти Абдул Шакур был депутатом Национальной ассамблеи Пакистана (нижняя палата парламента). Он занимал должность федерального министра по делам религии и межконфессионального согласия в правительстве премьер-министра Шахбаза Шарифа.