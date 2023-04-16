В Исламабаде министр по делам религии Пакистана Муфти Абдул Шакур погиб в ДТП

Трагедия произошла на Конститьюшен авеню, когда чиновник отъезжал от отеля Marriott. В его автомобиль въехал пикап Toyota Hilux Revo. Пострадавшего министра госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Полиция задержала водителя и пассажиров пикапа, который протаранил авто погибшего.