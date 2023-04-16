Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин поручил передать военнопленных ВСУ украинской стороне в честь Светлой Пасхи

Бойцы ЧВК «Вагнер» отправили на Украину военнопленных ВСУ в честь праздника Светлой Пасхи. Соответствующее поручение «музыканты» приняли от основателя «оркестра» Евгения Пригожина.
Пригожин в день Пасхи отметил, что задачу по отправке пленных солдат ВСУ нужно решить до полудня.
«Всех подготовьте, накормите, напоите, раненых проверьте, чтобы врачи осмотрели, и постараться надо сегодня до обеда, чтобы они уже туда убыли на территорию», — подчеркнул Пригожин на видеозаписи, опубликованной пресс-службой компании «Конкорд».
Один из командиров ЧВК «Вагнер» заявил, что всех пленных передадут в установленное время.
«Задачу принял. Все подготовленные солдаты ВСУ будут переданы сегодня домой в установленный срок», — подчеркнул «музыкант».
Напомним, что в пасхальную ночь Евгений Пригожин почтил память «вагнеровцев», которые пали в боях за Родину. Кроме того, он приехал к «музыкантам» на передовую и поздравил с христианским праздником.