Украинский боксер Редкач подверг критике соотечественника Усика за высказывания о политике

Украинский боксер Иван Редкач возмутился политическими высказываниями чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.
Иван Редкач считает, что его соотечественник Александр Усик слишком часто высказывается на политические темы. Соответствующее мнение украинский боксер озвучил в эфире YouTube-канала ESNEWS.
«Он говорит сумасшедшие вещи о политике. Если ты боксер, то оставайся боксером. Зачем ты лезешь в политику? У него ноль опыта в политике», — подчеркнул Редкач.
На счету Усика 20 боев на профессиональном ринге, все из которых завершились его победами. Следующим соперником украинского спортсмена станет американец Деонтей Уайлдер.