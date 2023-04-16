В Японии спасатели нашли тела пяти членов экипажа потерпевшего крушение военного вертолета

Японские спасатели обнаружили тела пяти членов экипажа военного вертолета, который потерпел крушение в районе южного острова Мияко (префектура Окинава). На борту воздушного судна находились высокопоставленные военные, сообщило агентство Kyodo.
Во время крушения в вертолете было 10 человек, включая двух пилотов и командующего восьмой дивизией сухопутных Сил самообороны Японии. Воздушное судно отправилось патрулировать с острова Мияко. Погодные условия в момент ЧП были нормальными. Специалисты устанавливают причины трагедии.