В Японии спасатели нашли тела пяти членов экипажа потерпевшего крушение военного вертолета

Во время крушения в вертолете было 10 человек, включая двух пилотов и командующего восьмой дивизией сухопутных Сил самообороны Японии. Воздушное судно отправилось патрулировать с острова Мияко. Погодные условия в момент ЧП были нормальными. Специалисты устанавливают причины трагедии.