Жительница Огайо после ЧП с поездом пожаловалась на отсутствие помощи от США из-за Украины

Жительница города Ист-Палестайн в американском штате Огайо Кортни Миллер раскритиковала власти за трату денег на Украину. Она выступила в эфире телеканала Fox News.
Американка дала интервью ведущему Такеру Карлсону. В ходе передачи подняли вопрос о поезде с химикатами, который сошел с рельсов.
«Они же все деньги Украине отправляют. А вот нам никто никаких денег не дает. Это ужасно!» – возмутилась Миллер.
Она рассказала, что местные жители не доверяют Агентству по охране окружающей среды, ни компании-перевозчику Norfolk Southern. Именно этой фирме принадлежал разбившийся поезд. Миллер добавила, что люди испытывают проблемы со здоровьем после инцидента. Однако власти продолжают врать, что концентрация химикатов в городе не превышает норму.
Напомним, что ЧП с поездом произошло 3 февраля. Грузовой состав сошел с рельсов, а в некоторых вагонах были химикаты. Жителей ближайших регионов эвакуировали, однако после разрешили вернуться домой.