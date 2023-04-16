Жительница Огайо после ЧП с поездом пожаловалась на отсутствие помощи от США из-за Украины

Она рассказала, что местные жители не доверяют Агентству по охране окружающей среды, ни компании-перевозчику Norfolk Southern. Именно этой фирме принадлежал разбившийся поезд. Миллер добавила, что люди испытывают проблемы со здоровьем после инцидента. Однако власти продолжают врать, что концентрация химикатов в городе не превышает норму.