Устроивший взрыв в Вакаяме японец был вооружен ножом

Устроивший взрыв в японской Вакаяме мужчина был вооружен ножом, сообщает агентство Kyodo.
Силовики обнаружили оружие в рюкзаке 24-летнего Рюдзи Кимуры и следы от сдетонировавшего устройства. Сумка лежала недалеко от места происшествия.
По данным правоохранителей, злоумышленник собирался использовать различные виды оружия во время акции.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя взрыв в префектуре Вакаяма, где политик должен был выступить, пообещал безопасное проведение саммита G7. Он добавил, что не допустит нарушения избирательного процесса и срыва выборов.