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Устроивший взрыв в Вакаяме японец был вооружен ножом

Происшествия
Устроивший взрыв в Вакаяме японец был вооружен ножом

Устроивший взрыв в японской Вакаяме мужчина был вооружен ножом, сообщает агентство Kyodo.

Силовики обнаружили оружие в рюкзаке 24-летнего Рюдзи Кимуры и следы от сдетонировавшего устройства. Сумка лежала недалеко от места происшествия.

По данным правоохранителей, злоумышленник собирался использовать различные виды оружия во время акции.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, комментируя взрыв в префектуре Вакаяма, где политик должен был выступить, пообещал безопасное проведение саммита G7. Он добавил, что не допустит нарушения избирательного процесса и срыва выборов.

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