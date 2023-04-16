Пушилин: ВС РФ приступили к нейтрализации солдат ВСУ, обстрелявших храм в Донецке

Российская армия уже начала операцию по уничтожению подразделений ВСУ, в пасхальную ночь обстрелявших Спасо-Преображенский собор и окрестности этого православного храма в городе Донецке. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин
«Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации», — отметил Пушилин в личном Telegram-канале работу по ликвидации огневых позиций и солдат ВСУ.
Ранее стало известно, что обстрел Донецка в ночь на 16 апреля привел к гибели одного человека и ранению еще как минимум пяти мирных граждан, пришедших к собору в Донецке.