Российские войска располагают всеми средствами для эффективной борьбы с западными танками на Украине, сообщил политолог и израильский эксперт Яков Кедми.
В интервью YouTube-каналу «Вальдман-LINE Alexander Waldman» экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми отметил, что НАТО поставила на Украину большое количество танков. Они предназначены для будущего контрнаступления ВСУ. Но эти поставки не влияют на общие принципы противодействия танковым войскам.
«Лучшее оружие против танков — это танки. Наиболее эффективное, больше, чем любая противотанковая ракета», — напомнил Кедми.
Кедми отметил, что у России есть достаточно средств для уничтожения западной тяжелой техники. Кроме того, у военных имеются продвинутые противотанковые ракеты и артиллерия.