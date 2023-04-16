Кедми: у ВС РФ есть все необходимое для борьбы с танками НАТО на Украине

В интервью YouTube-каналу «Вальдман-LINE Alexander Waldman» экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми отметил, что НАТО поставила на Украину большое количество танков. Они предназначены для будущего контрнаступления ВСУ. Но эти поставки не влияют на общие принципы противодействия танковым войскам.