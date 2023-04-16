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Ilta-Sanomat: финские политики выступили против соглашения с Россией об Аландских островах

Политика
Ilta-Sanomat: финские политики выступили против соглашения с Россией об Аландских островах

В Финляндии после вступления в блок НАТО заговорили о нарушении соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов в Балтийском море. Об этом узнали обозреватели Ilta-Sanomat.

Территория является демилитаризованной с 1856 года, что указано в документах. Несмотря на это, некоторые финские политики выступают за отмену данного статуса. Например, члены парламента республики Ярмо Линдберг и Пекка Товери.

«После того, как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным», — подчеркнули колумнисты.

Ранее стало известно о появлении гражданской инициативы, посвященной закрытию российского консульства на островах. По мнению авторов, диппредставительство якобы «ставит под угрозу безопасность Финляндии». Под инициативой подписались более 7 тысяч юзеров.

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