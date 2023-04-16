Bloomberg заявил об угрозе переизбранию Байдена из-за нефтяного союза Москвы и Эр-Рияда

В условиях геополитических союзов Саудовская Аравия уходит из-под влияния Вашингтона, указывают авторы статьи. В частности, Эр-Рияд фиксирует целевой объем нефтяной добычи по согласованию с российской стороной, а с целью нивелировать напряженность во взаимодействии с Ираном обращался за содействием к Пекину, а не к американцам.