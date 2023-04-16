Bloomberg заявил об угрозе переизбранию Байдена из-за нефтяного союза Москвы и Эр-Рияда

Нефтяной альянс России и Саудовской Аравии способен создать различные трудности для экономики Соединенных Штатов и кампании по переизбранию президента Джо Байдена в 2024 году. Такое заявление содержится в материале Bloomberg.
Решение по сокращению уровня нефтедобычи, принятое участниками ОПЕК+, в том числе Москвой и Эр-Риядом в 2023 году, стало вторым с прошлого лета, когда в Саудовскую Аравию прилетал американский лидер с целью убедить королевство нарастить добычу.
В условиях геополитических союзов Саудовская Аравия уходит из-под влияния Вашингтона, указывают авторы статьи. В частности, Эр-Рияд фиксирует целевой объем нефтяной добычи по согласованию с российской стороной, а с целью нивелировать напряженность во взаимодействии с Ираном обращался за содействием к Пекину, а не к американцам.
Итого западное воздействие на нефтяной картель в настоящее время оказалось на самой низкой отметке за последние десятки лет, пришли к выводу в агентстве.