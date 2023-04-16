Финляндия сообщила о вылете двух самолетов с российским ядерным топливом на борту

Два самолета с российским ядерным топливом на борту вылетели 15 апреля поздно вечером из аэропорта Хельсинки-Вантаа, сообщил в Twitter представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана.
При этом он не уточнил, куда именно направился груз. Между тем субботний рейс стал как минимум третьим, когда ядерное топливо из России транспортируется заказчикам через аэропорты Финляндии.
Впервые данные о такой операции появились 6 ноября 2022 года, тогда поставка клиентам в других странах осуществлялась на самолете из финской Лаппеенранты. Очередной вылет состоялся 18 марта 2023 года из аэропорта Хельсинки.
Финляндия оказалась транзитной площадкой для доставки российского ядерного топлива из-за отсутствия воздушного сообщения между Россией и Европой. Кроме того, в начале марта местный концерн Fortum подтвердил продолжающиеся закупки такого энергоносителя для своей АЭС «Ловииса» у топливного предприятия Росатома — компании ТВЭЛ.