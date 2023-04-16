Власти Бали провели внезапный рейд в «русской деревне»

По итогам рейда проверки 90 апартаментов выяснилось, что около 50% проживающих — это граждане России. Другие отдыхающие прибыли из Германии, Казахстана или Индонезии. Все документы в «русской деревне» оказались в порядке, паспорта и виды на жительство все еще действительны и не просрочены.