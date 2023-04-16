«Позорит США»: британцы прошлись по Байдену после селфи с экс-главой «Шинн Фейн» Адамсом

Читатели The Daily Mail раскритиковали президента США Джо Байдена за совместную фотографию с бывшим главой ирландской националистической партии «Шинн Фейн» Джерри Адамсом. Юзеры утверждают, что американский лидер не любит Великобританию.
По информации СМИ, в Британии Адамса считают членом Ирландской республиканской армии. Пользователи Сети вспомнили, что в прошлом США проводили благотворительные мероприятия для указанной организации.
Во время визита в Ирландию Байден сделал селфи с Адамсом, за что британцы прошлись по президенту Соединенных Штатов.
«Этот идиот Байден за один визит испортил отношения между США и Великобританией. Этот парень позорит США», — говорится в комментариях.
Ранее американский лидер продемонстрировал оскорбительный жест во время приветствия премьера Британии Риши Сунака в аэропорту Белфаста. Байден, поздоровавшись с главой правительства, отмахнулся от него и продолжил беседу с другими людьми.