Украинские беженцы устроили митинг в Нидерландах из-за условий проживания

Беженцы с Украины устроили акцию протеста в провинции Гелдерланд в Нидерландах из-за тяжелых условий проживания на армейской базе Харскамп.
Центр размещения не обеспечен необходимым уровнем приватности. Обучать детей практически невозможно, а санитарные условия плохие, заявили вынужденные переселенцы. В митинге приняли участие десять украинцев, которые принесли с собой плакаты и флаг страны, передает издание GLD.nl.
«Еда ужасная, образование плохое, медицинское обслуживание нулевое. Мы хотим нормальной жизни. Этот приют может быть пригодным местом лишь на короткое время. Но мы здесь уже больше года, и это очень сложно», — рассказала украинка Татьяна Капикян.
Людям приходится жить «как в армии», отметил другой беженец. Митингующие объяснили, что больше всего переживают за детей, поскольку рядом проводятся военные учения.
Сейчас в лагере проживают около 300 человек. Однако в ближайшее время это число может увеличиться еще на несколько десятков беженцев.