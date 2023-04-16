Продукция Henkel стала появляться в магазинах с названиями на русском языке

Журналисты портала уточнили, что сделка по продаже активов пока не завершена. Однако в магазинах и на маркетплейсах РФ стали появляться товары бренда с прежним оформлением, но с названиями на русском языке. Из-за этого кондиционер для белья Vernel сменил наименование на «Вернель», порошок для стирки Persil теперь «Персил», а туалетные блоки Bref— «Бреф».