Продукция Henkel стала появляться в магазинах с названиями на русском языке

Компания «Henkel Россия», которая с начала года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, стала русифицировать бренды из своего портфеля, сообщает РИА Новости.
Журналисты портала уточнили, что сделка по продаже активов пока не завершена. Однако в магазинах и на маркетплейсах РФ стали появляться товары бренда с прежним оформлением, но с названиями на русском языке. Из-за этого кондиционер для белья Vernel сменил наименование на «Вернель», порошок для стирки Persil теперь «Персил», а туалетные блоки Bref— «Бреф».
Группа компаний Henkel сейчас считается одним из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию. Она намерена отказаться от контроля над всей деятельностью проданного бизнеса после передачи российских активов новым владельцам.