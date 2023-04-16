Спасатели Бурятии потушили крупный пожар, который устроил пастух

Спасатели локализовали крупный пожар, который перекинулся на лес в Селенгинском районе Бурятии. Площадь возгорания составила 180 гектаров, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Пожар возник на животноводческой стоянке Таган цар. По данным ведомства, огонь появился из-за непотушенной сигареты, брошенной пастухом фермы, и быстро распространился на большой территории. Нарушителю грозит штраф 10 тыс. рублей.
Спасатели локализовали возгорание утром 16 апреля, в настоящее время работы по тушению продолжаются. В них задействовано более 80 человек личного состава, 11 единиц специальной техники, а также лесная охрана и пожарные-десантники.