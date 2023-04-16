Правозащитник Барака: Франция и Германия начали отворачиваться от США из-за России

Антироссийская политика Вашингтона вынуждает Францию и Германию дистанцироваться от США. Об этом заявил американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от Партии зеленых Аджаму Барака.
«Публичное дистанцирование Франции от роли американского вассала — еще одно следствие контрпродуктивности США, ведущих опосредованную войну с Россией», — сказал он.
Барака отметил, что жители Германии после того, как узнали, что Белый дом взорвал российские «Северные потоки», также потребовали дистанцирования Берлина от Вашингтона.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к большей независимости Европы. По его словам, она не должна участвовать в конфликте США и Китая по вопросу Тайваня.