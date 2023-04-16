Американские спасатели ликвидировали крупный лесной пожар на севере Нью-Джерси

Лесопожарная служба 12 апреля сообщила, что лесной пожар распространился более чем на 10 миллионов квадратных метров. В рамках борьбы с происшествием спасатели эвакуировали людей из 170 зданий. Спасенных разместили на территории школы Манчестер Тауншип.