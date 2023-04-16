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Американские спасатели ликвидировали крупный лесной пожар на севере Нью-Джерси

Происшествия
Американские спасатели ликвидировали крупный лесной пожар на севере Нью-Джерси

Американские спасатели потушили крупный пожар в поселке Уэст-Миллфорд в северной части Нью-Джерси. Об этом говорится в сообщении лесопожарной службы штата.

По данным ведомства, площадь возгорания составила по меньше мере 400 гектаров. Местом возникновения огня называют землю водораздела Ньюарк.

«Служба Нью-Джерси добилась 100-процентной локализации лесного пожара», – указано в публикации.

Лесопожарная служба 12 апреля сообщила, что лесной пожар распространился более чем на 10 миллионов квадратных метров. В рамках борьбы с происшествием спасатели эвакуировали людей из 170 зданий. Спасенных разместили на территории школы Манчестер Тауншип.

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