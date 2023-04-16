Экс-разведчик Риттер: разрыв отношений между Россией и США грозит миру ядерным конфликтом

Полное прекращение диалога между Белым домом и Кремлем может обернуться очередной гонкой ядерных вооружений. Такой точкой зрения поделился экс-разведчик США Скотт Риттер.
По словам военного, на сегодняшний день в мире нет ни одного полноценного механизма по контролю за ядерными боеголовками. Похожая ситуация была и в 40 лет назад, когда российско-американские отношения были разорваны. Подобная тенденция не сулит миру ничего хорошо.
«Обе страны вступят в очень опасную гонку ядерных вооружений», – считает Риттер.
Бывший чиновник добавил, что на Западе в данный момент появилось множество сторонников возобновления контактов между США и Россией. Однако текущее американское правительство разительно отличается от властей страны в 80-е годы.