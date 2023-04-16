Пользователи Twitter раскритиковали Дуду за излишнее внимание к Украине

Пользователи Twitter набросились на президента Польши Анджея Дуду за его излишнее внимание к Украине. На странице канцелярии польского лидера появляются комментарии о том, что ему пора бы уже заняться своей страной.
В ходе своего визита в Австрию Дуда обсуждал со своим коллегой Александром Ван дер Белленом поддержку Украины. Он также много говорил о том, как бы «перекрыть России кислород».
Полякам не нравится позиция их премьера. Они считают, что внутри Польши слишком много проблем и противоречий, которые руководство страны предпочитает не замечать, отдавая предпочтение вопросам Украины.