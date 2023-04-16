WP: США сомневаются в успехе украинского контрнаступления

Политики в США считают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют достаточных запасов оружия и необходимой подготовкой для серьезных успехов контрнаступления. Об этом в статье для The Washington Post написал Дэвид Игнейшес.
Около двух месяцев назад разведка США считала, что конфликт «вероятнее всего» движется к тупику, отметил автор. Он заверил, что ряд должностных лиц в личном общении заявляли о сомнениях в успехе контрнаступления ВСУ.
«Должностные лица США признают наличие препятствий для выполнения Украиной своего амбициозного плана», — написал Игнейшес.
Ранее Вашингтон предположил, что украинское контрнаступление, которое должно было начаться весной, отложили. Виной тому может быть нехватка боеприпасов и погода. Также все осложняется недавними утечками документов Пентагона.