ВСУ убили женщину во время обстрела собора в центре Донецка

Украинские националисты обстреляли храм в центре Донецка, где проходило пасхальное богослужение. В результате погибла женщина, сообщает корреспондент РИА Новости.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины, рассказали, что ВСУ в ночь на воскресенье, 16 апреля, выпустили по Донецку 20 ракет из реактивной системы залпового огня.
Снаряды упали в центральном Ворошиловском районе, рядом с кафедральным Спасо-Преображенским собором, где шло ночное пасхальное богослужение. Одна женщина погибла, еще три человека пострадали. Посетители храма вынуждены были эвакуироваться.