Le Point: Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии

Основателя крайне правой французской партии «Национальное объединение» Жан-Мари Ле Пена доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Информацию об этом сообщило издание Point.
Политик почувствовал себя плохо в пятницу. Сейчас он находится в больнице в парижском регионе. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Причиной такого самочувствия может являться сердечная недостаточность. В 2022 году 94-летнего Жан-Мари Ле Пена уже госпитализировали с легкой формой инсульта.
Политик участвовал в выборах президента Франции пять раз. В 2011 году он уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен. Его статус мандата евродепутата закончился в 2019 году.