Le Point: Жан-Мари Ле Пен попал в больницу в тяжелом состоянии

Политик почувствовал себя плохо в пятницу. Сейчас он находится в больнице в парижском регионе. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Причиной такого самочувствия может являться сердечная недостаточность. В 2022 году 94-летнего Жан-Мари Ле Пена уже госпитализировали с легкой формой инсульта.