«Закладочки сделал»: Пригожин призвал прочитать книгу «СВО. Клаузевиц и пустота»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин оценил книгу автора Михаила Головлева «СВО. Клаузевиц и пустота». Он порекомендовал произведение к прочтению. Видео опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
На кадрах предприниматель показывает книгу в черно-красных тонах с большими буквами СВО. В произведении автор анализирует события и боевые действия специальной военной операции на Украине.
«Книжку ребята показали о том, как у людей не было мозга, и поэтому есть проблемы. Поэтому рекомендую прочитать. Я вот закладочки себе сделал, книжка очень хорошая», — сказал бизнесмен.
Ранее Евгений Пригожин вместе со штурмовиками ЧВК «Вагнер» посетил алтарь на передовой. В пасхальную ночь он поставил свечу в память о погибших в СВО бойцах. «Музыканты» также вспомнили жертв других военных конфликтов.