«Закладочки сделал»: Пригожин призвал прочитать книгу «СВО. Клаузевиц и пустота»

Ранее Евгений Пригожин вместе со штурмовиками ЧВК «Вагнер» посетил алтарь на передовой. В пасхальную ночь он поставил свечу в память о погибших в СВО бойцах. «Музыканты» также вспомнили жертв других военных конфликтов.