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«Володь, держи»: Евгений Пригожин подарил нашивку ЧВК «Вагнер» мальчику-беженцу из Бахмута

Общество
«Володь, держи»: Евгений Пригожин подарил нашивку ЧВК «Вагнер» мальчику-беженцу из Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил беженцев из Бахмута с Пасхой. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен в сопровождении сотрудников военной компании прибыл в пункт временного размещения жителей города. В ходе визита он поговорил со взрослыми, а также уделил внимание детям. Пригожин вручил шеврон с символикой ЧВК «Вагнер» мальчику по имени Володя.

«Эта (Кофта — Прим. ред.) у тебя фирменная будет», — пошутил предприниматель.

Глава «оркестра» сегодня также посетил расположение штурмовиков. Он поприветствовал защитников Родины и поздравил бойцов с праздником.

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