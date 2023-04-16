«Володь, держи»: Евгений Пригожин подарил нашивку ЧВК «Вагнер» мальчику-беженцу из Бахмута

Бизнесмен в сопровождении сотрудников военной компании прибыл в пункт временного размещения жителей города. В ходе визита он поговорил со взрослыми, а также уделил внимание детям. Пригожин вручил шеврон с символикой ЧВК «Вагнер» мальчику по имени Володя.