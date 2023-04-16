«Звенеть будут, железные»: Пригожин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» не чокаться яйцами в Пасху

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил бойцов «оркестра» с праздником Светлой Пасхи. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель посетил расположение бойцов и произнес торжественную речь. Он также пожал руки сотрудникам военной компании и пожелал удачи в защите Родины.
«С праздником! Яйцами чокаться не будем, а то звенеть будут — железные. Хохлы услышат», — сказал Пригожин.
Бизнесмен ранее посетил православный храм, где почтил память погибших в боевых действиях на Украине штурмовиков. Он в компании бойцов поставил свечки за упокой товарищей.