Пригожин поставил свечку за упокой погибших на Украине «вагнеровцев»

Пасхальное богослужение ранее прошло в московском Храме Христа Спасителя. Его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение также посетил президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Праздничное торжество будет длиться всю предстоящую неделю.