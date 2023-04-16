Пригожин поставил свечку за упокой погибших на Украине «вагнеровцев»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил православный храм в честь праздника Светлой Пасхи. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
Предприниматель в компании бойцов «оркестра» почтил память погибших в ходе боевых действий на Украине. Они также поставили свечки за ушедших товарищей.
«За упокой всех погибших», — сказал Пригожин.
Пасхальное богослужение ранее прошло в московском Храме Христа Спасителя. Его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение также посетил президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Праздничное торжество будет длиться всю предстоящую неделю.