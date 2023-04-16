Глава Чечни Кадыров связал сожжение Корана в Москве с украинской провокацией

Ранее в соцсетях распространилось видео с осквернением Корана. Инцидент произошел на берегу Белого озера, которое находится на расстоянии менее километра от почитаемого христианами Святого озера в Москве. Ранее на этом месте планировали построить мечеть, что взволновало москвичей. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для строительства мечети определили другое место.