Глава Чечни Кадыров связал сожжение Корана в Москве с украинской провокацией

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о поисках сжегшего Коран провокатора. Он будет установлен и наказан, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Такие акты являются «визитной карточкой» либералов Запада. Подобные провокации не нужны ни православным, ни мусульманам, объяснил Кадыров.
«Я на связи со специалистами и руководством ФСБ, которые отслеживают информационный след распространенного ролика. Работают и мои специалисты», – написал глава Чечни.
Кадыров добавил, что еще до распространения в мессенджерах видео отправили на Украину. По его словам, «украинским провокаторам не впервой сжигать Священное Писание». Это любят делать и «либеральные правозащитники на Западе».
Глава Чечни призвал не выплескивать негатив в Сети и не выдвигать ошибочные обвинения. Он пообещал, что провокатора найдут и накажут.
Ранее в соцсетях распространилось видео с осквернением Корана. Инцидент произошел на берегу Белого озера, которое находится на расстоянии менее километра от почитаемого христианами Святого озера в Москве. Ранее на этом месте планировали построить мечеть, что взволновало москвичей. Позже мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для строительства мечети определили другое место.