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Путин принял участие в пасхальной службе в Храме Христа Спасителя

Общество
Путин принял участие в пасхальной службе в Храме Христа Спасителя

Президент Российской Федерации Владимир Путин приехал на пасхальную службу в столичный Храм Христа Спасителя в ночь на воскресенье, 16 апреля. Глава государства традиционно встречает светлый праздник Пасхи в этом храме.

В богослужении, как и в предыдущие годы, вместе с президентом принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Церемонию возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви в своем обращении пожелал россиянам и украинцам пройти через постигшие их испытания и обрести любовь между народами. Всем христианам он пожелал «крепкой и сильной веры», а также укрепления в ней.

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