Профессор Нагенгаст: возвращение Трампа в Белый дом будет катастрофой для Зеленского

В сентябре 2019 года 45-й президент США обратился к украинскому коллеге с просьбой расследовать причастность сына будущего главы Белого дома Джо Байдена Хантера к коррупционным схемам на Украине. В итоге Зеленский отказался. Вскоре Трампа подвергли импичменту в связи с обвинениями в злоупотреблении властью ради получения компрометирующих материалов против Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Украине.