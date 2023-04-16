Профессор Нагенгаст: возвращение Трампа в Белый дом будет катастрофой для Зеленского

Экс-президент США Дональд Трамп отомстит президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае возвращения в Белый дом. Его победа на президентских выборах будет катастрофой для Киева, сообщил Newsweek профессор Эмиль Нагенгаст.
«Если Трамп вернется в Белый дом, это будет катастрофой для Зеленского и Украины», — заявил эксперт.
В сентябре 2019 года 45-й президент США обратился к украинскому коллеге с просьбой расследовать причастность сына будущего главы Белого дома Джо Байдена Хантера к коррупционным схемам на Украине. В итоге Зеленский отказался. Вскоре Трампа подвергли импичменту в связи с обвинениями в злоупотреблении властью ради получения компрометирующих материалов против Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Украине.
Миллиардер «принял это на свой счет», считает профессор. Нагенгаст не сомневается, что Трамп «жаждет отомстить».