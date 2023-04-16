Венгрия приостановила импорт украинской сельхозпродукции

Венгрия решила на время прекратить импорт украинской сельхозпродукции. Решение действует до 30 июня этого года. В список продовольствия входит зерно, масличные культуры и некоторые другие продукты, поделился глава министерства сельского хозяйства страны Иштван Надь.
Власти Венгрии намерены отстаивать интересы своего фермерского сообщества. Правительство приняло решение о прекращении импорта с Украины на фоне отсутствия значимых мер со стороны Европейского союза.
До 30 июня этого года Венгрия ожидает от ЕС мер помощи европейским аграриям. Будапешт также хочет пересмотра правил беспошлинного ввоза украинской продукции.