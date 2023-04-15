Военный ВСУ Череватый: за Бахмут ведутся самые ожесточенные бои за последнее десятилетие

Масштаб боев в Бахмуте достиг беспрецедентного уровня. Об этом сообщил глава пресс-службы Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в эфире национального телевидения.
По его словам, тяжелейшие сражения происходят прямо в жилых кварталах. Военный добавил, что Россия стягивает все большие силы в город.
«Сегодня в городской застройке происходят беспрецедентные кровавые бои», — цитирует Череватого сайт УНИАН.
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее заявил, что «оркестр» взял под контроль большинство районов Бахмута. Несмотря на это, отметил предприниматель, говорить о полном окружении города еще рано.