Политконсультант сообщил об отсутствии здравого смысла в ситуации с флагом Украины в Петербурге

Политконсультант Ярослав Игнатовский высказался о скандале с развевающимся флагом Украины в центре Петербурга над Таврическим садом. Спикер заявил об отсутствии здравого смысла в решении выставить этот символ.
Флаг вывесили во время очередной сессии Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, к которой Киев не имеет отношения. В этой ситуации речь идет не о предательстве, а о разгильдяйстве и отсутствии здравого смысла, заявил Игнатовский в своем Telegram-канале.
«Это не про предательство, а про банальное разгильдяйство, отсутствие чувства сопричастности с происходящим, бюрократического самосохранения, банального здравого смысла», — написал политконсультант.
Бизнесмен Евгений Пригожин также высказался о скандале с украинским флагом. По его словам, когда одни умирают, чтобы сорвать этот символ, другие плюют им в закрытые глаза и вешают этот символ в Петербурге.