Гладков: пожилая женщина пострадала в результате обстрела Новой Таволжанки

Украинские боевики нанесли несколько ударов по селу Новая Таволжанка Белгородской области накануне православной Пасхи. Информацию о происшествии предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, в ходе обстрела боеприпас попал в частный жилой дом. В результате взрыва была уничтожена часть здания, пострадала пожилая женщина. Врачи диагностировали у нее контузию. В район прибыли экипажи скорой помощи.
По словам губернатора, на месте работают экстренные службы. В кратчайшие сроки будет приостановлен тепловой контур. Восстановительные работы запланированы на 16 апреля.