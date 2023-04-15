Самолет с Благодатным огнем дозаправился в Сочи

Самолет, на борту которого находится Благодатный огонь, совершил дозаправку в России. Воздушное судно приземлилось в Сочи, говорится в материале РИА Новости.
Борт с Благодатным огнем, который в субботу, 15 апреля, сошел в храме Гроба Господня, вылетел в Москву из порта Бен-Гурион в Иерусалиме. Огонь получила и делегация Фонда Андрея Первозванного.
Благодатный огонь сходит перед праздником Воскресения Христова. Огонь появляется в иерусалимском храме Гроба Господня. Объект построен над территорией, где распяли, погребли и воскрес Иисус Христос. Согласно традиции, Благодатный огонь в качестве святыни развозят в различные государства.