Премьер Украины Шмыгаль поделился разработкой аналога «плана Маршалла» Киевом и Вашингтоном

Вашингтон и Киев работают над созданием аналога «плана Маршалла» для восстановления Украины. Об этом рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По его словам, американские инвестиции помогут трансформировать украинскую экономику. Также премьер поделился, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличение военной поддержки киевского режима.
«Результаты встречи с представителями американского правительства в очередной раз подтвердили стратегический характер наших взаимоотношений. На встречах с бизнесом говорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге "плана Маршала" для Украины, о трансформации экономики», — отметил политик.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. Государство не может обеспечить себя самостоятельно, не используя средства Запада, пояснил он.