ООН призвала конфликтующие стороны прекратить боевые действия в Судане

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш прокомментировал эскалацию насилия в Судане.
Политический деятель потребовал у конфликтующих сторон прекратить боевые действия. Соответствующий призыв высокопоставленного чиновника приводит его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь решительно осуждает вспышку боевых действий между Силами быстрого реагирования и Суданскими вооруженными силами», — подчеркнул он.
Ранее в российском посольстве в Хартуме попросили граждан РФ, пребывающих в настоящее время в Судане, сохранять спокойствие. Людям рекомендовали не выходить из своих жилищ.