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ООН призвала конфликтующие стороны прекратить боевые действия в Судане

Политика
ООН призвала конфликтующие стороны прекратить боевые действия в Судане

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш прокомментировал эскалацию насилия в Судане.

Политический деятель потребовал у конфликтующих сторон прекратить боевые действия. Соответствующий призыв высокопоставленного чиновника приводит его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь решительно осуждает вспышку боевых действий между Силами быстрого реагирования и Суданскими вооруженными силами», — подчеркнул он.

Ранее в российском посольстве в Хартуме попросили граждан РФ, пребывающих в настоящее время в Судане, сохранять спокойствие. Людям рекомендовали не выходить из своих жилищ.

# Гутерреш #Судан #оон