Россияне сорвали флаг Украины, вывешенный властями Петербурга на заседании СНГ

Неизвестные сорвали украинский флаг у Таврического дворца – предположительно, это сделали активисты «Другой России Э.В. Лимонова». Один из сторонников организации задержан сотрудниками ФСО.
«Украинская тряпка — вражеский символ, и ей не место в самом центре русского города ни под каким предлогом. Партия Лимонова, как главная организация внесистемных патриотов, немедленно отреагировала на это и отправила вражеское полотно в топку», – сообщил связанный с «Другой Россией» Telegram-канал «Ленингриб».
Флаг Украины был вывешен 15 апреля во время пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, несмотря на то, что страна не состоит в союзе уже пять лет.
Желто-синий флаг появился на только у фасада здания, но и внутри зала заседаний – на его фоне выступил в том числе губернатор Петербурга Александр Беглов.
Выступление Беглова на фоне флага Украины – «это, примерно, как если бы в 1942 году руководитель горкома Ленинграда выступал на фоне флага нацистской Германии», поделился мнением военный эксперт Борис Рожин. По его словам, если спустя год военных действий чиновники «ничего не поняли», то что-то менять в госаппарате уже поздно – «только резать в аппаратном смысле».
«Наверно, надо еще больше погибших на фронте и терактов в стране, чтобы чиновники милостиво соблаговолили бы убрать подобное», – возмутился Рожин в Telegram.
Журналист Андрей Медведев называет инцидент «осознанной провокацией» и «плевком в государство», сравнив ситуацию с вывешиванием флага ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) на заседании Лиги Арабских Государств.
«На Донбассе наши бойцы штурмуют опорники, над которым развиваются украинские флаги. А тут какая-то своя реальность. "Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит"», – написал Медведев в Telegram.
Блогер Александр Картавых недоумевает, как можно через две недели после теракта в Петербурге, устроенного украинскими спецслужбами, выступить под флагом Украины – такой риторический вопрос он задал губернатору города.
«Гордиев узел постсоветской дипломатии. Украина вышла из СНГ, а СНГ из Украины не вышло. И все еще считает ее своим членом», – пишет Картавых в Telegram.
Ранее экс-советник президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может «схлопнуться» по примеру Польши. Подробнее – в нашей статье.