Россияне сорвали флаг Украины, вывешенный властями Петербурга на заседании СНГ

Выступление Беглова на фоне флага Украины – «это, примерно, как если бы в 1942 году руководитель горкома Ленинграда выступал на фоне флага нацистской Германии», поделился мнением военный эксперт Борис Рожин. По его словам, если спустя год военных действий чиновники «ничего не поняли», то что-то менять в госаппарате уже поздно – «только резать в аппаратном смысле».