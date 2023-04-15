С Новым Годом!

Премьер Британии Сунак пришел к выводу об отсутствии пенисов у женщин после конфуза лейбористов

Политика
Премьер Британии Сунак пришел к выводу об отсутствии пенисов у женщин после конфуза лейбористов

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак в интервью местному изданию Conservative Home обсудил крайне деликатную тему. В ходе беседы с журналистами он пришел к выводу, что у женщин отсутствуют пенисы.

Необычный вопрос был задан главе кабмина после конфуза лидера Лейбористской партии Кира Стармера. Глава политсилы ранее заявил, якобы 99,9% представительниц слабой половины человечества лишены мужских половых признаков. Комментируя неаккуратное высказывание, Сунак внес небольшую поправку. По его мнению, все 100% женщин не имеют пенисов.

Также премьер пояснил, как обществу следует относиться к желающим сменить пол. По его мнению, на такие случаи необходимо реагировать с пониманием и состраданием.

#сунак #британия #женщины