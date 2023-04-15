Правозащитник Барака: на США обрушилась досадная неожиданность из-за решения по России

На личной странице в Twitter экс-кандидат в вице-президенты напомнил, что недавно Франция призвала Европу обрести большую независимость от Соединенных Штатов. По его словам, с таким сценарием согласны и немцы, которые возмущены причастностью Белого дома к подрыву «Северных потоков».