Решение Вашингтона вступить в активное противостояние с Москвой обернулось для США досадной неожиданностью. О ситуации рассказал американский правозащитник Аджаму Барака.
На личной странице в Twitter экс-кандидат в вице-президенты напомнил, что недавно Франция призвала Европу обрести большую независимость от Соединенных Штатов. По его словам, с таким сценарием согласны и немцы, которые возмущены причастностью Белого дома к подрыву «Северных потоков».
«Публичное дистанцирование Франции от роли американского вассала — еще одно следствие контрпродуктивности США, ведущих опосредованную войну с Россией», — считает Барака.
Напомним, что ранее американский сенатор Марко Рубио отреагировал на стремление Парижа к многополярному миру. В ответ он пригрозил оставить Европу наедине с украинским конфликтом.