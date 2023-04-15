The Washington Post: США признали наличие проблем в обеспечении безопасности Тайваня

Американские военные не верят в способность Тайваня оказать сопротивление китайской армии в случае вооруженного столкновения, сообщает The Washington Post.
Ссылаясь на утекшие в Сеть секретные данные Пентагона, журналисты пришли указали на ряд уязвимостей в системе обороны Тайваня, которые связаны с превосходством Народно-освободительной армии Китая, в том числе в воздухе.
«Тайвань вряд ли сможет противостоять военному превосходству Китая в воздухе в конфликте по обе стороны пролива», — сказано в статье.
Ситуация усугубляется тем фактом, что США не могут эффективно отслеживать военную активность НОАК, так как китайские военные стали использовать в своих целях гражданские суда.