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The Washington Post: США признали наличие проблем в обеспечении безопасности Тайваня

Армия
The Washington Post: США признали наличие проблем в обеспечении безопасности Тайваня

Американские военные не верят в способность Тайваня оказать сопротивление китайской армии в случае вооруженного столкновения, сообщает The Washington Post.

Ссылаясь на утекшие в Сеть секретные данные Пентагона, журналисты пришли указали на ряд уязвимостей в системе обороны Тайваня, которые связаны с превосходством Народно-освободительной армии Китая, в том числе в воздухе.

«Тайвань вряд ли сможет противостоять военному превосходству Китая в воздухе в конфликте по обе стороны пролива», — сказано в статье.

Ситуация усугубляется тем фактом, что США не могут эффективно отслеживать военную активность НОАК, так как китайские военные стали использовать в своих целях гражданские суда.

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