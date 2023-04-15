Politico: Байден может сесть в лужу на президентских выборах из-за низкого рейтинга

Президент США Джо Байден рискует провалить грядущие выборы главы государства из-за низкого рейтинга. Об этом пишет издание Politico.
По информации сервиса FiveThirtyEight, рейтинг одобрения политики американского лидера находится на уровне 43%, а осуждения — 52%. Как указывают журналисты, Байден сталкивается не только с единогласным недоверием со стороны Республиканской партии.
«Он также проявляет мягкость среди демократов и тяготеющих к левым взглядам демографических групп, что грозит снизить популярность его кандидатуры», — говорится в статье Politico.
Выборы президента США состоятся в 2024 году. Во время пасхального катания яиц в Белом Джо Байден заявил, что намерен баллотироваться, но пока не готов объявить об этом.