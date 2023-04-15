Украинская армия оказалась в ловушке, в которую угодил вермахт в 1941 году, пишет Bulgarian Military.
Отмечается, что Украина получила от стран Запада новую бронетехнику, однако не может ей воспользоваться, потому что она тонет в грязи. Из-за распутицы поставленные ВСУ танки не могут сдвинуться с места, передает «ПолитРоссия».
«Россия опять использует погоду, окружающую среду и географию, чтобы справляться с вооруженными силами противника», – сказано в публикации.
Авторы статьи заявили, что сложившаяся на Украине ситуация напоминает о событиях 1941 года, когда немецкие войска были вынуждены бросать свою технику, чтобы спастись.