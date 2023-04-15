Обвиняемая в теракте Трепова «в очень тяжелом состоянии», заявили в СПЧ

Ранее либеральные «активисты» публично поддержали теракт, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский, и попытались собрать для Треповой деньги на передачу «веганской еды». Это не понравилось российским пользователям соцсетей: чтобы исчерпать годовой лимит на продуктовые передачи, кто-то из них пытался передать Треповой несколько десятков кило соли, картошки и лука.