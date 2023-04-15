Обвиняемая в теракте Трепова «в очень тяжелом состоянии», заявили в СПЧ

Устроившая теракт в петербургском кафе Дарья Трепова находится в «очень тяжелом морально-психологическом состоянии», заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Алексей Мельников.
Общение арестованной с правозащитником длилось не более 10 минут – никаких жалоб на условия содержания в СИЗО «Лефортово» от нее не поступало.
«Камера двухместная, но соседа у Дарьи нет. Там есть холодильник, телевизор, сотрудники, несмотря ни на что, обращаются с ней вежливо. Она вела себя спокойно, без слез, но была очень напряжена», – заявил Мельников в комментарии изданию REGNUM.
Ранее либеральные «активисты» публично поддержали теракт, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский, и попытались собрать для Треповой деньги на передачу «веганской еды». Это не понравилось российским пользователям соцсетей: чтобы исчерпать годовой лимит на продуктовые передачи, кто-то из них пытался передать Треповой несколько десятков кило соли, картошки и лука.
На фоне таких действий Мельников посоветовал Треповой написать заявление, чтобы передачи для нее принимались только от родственников.
«Как бы мы ни относились к арестованному, нужно, чтобы и его права в условиях заключения не нарушались», – подчеркнул член СПЧ.
Ранее «Политика Сегодня» рассказывала, как вербовщик Треповой признавался ей в любви и манипулировал ею с помощью «котиков». Подробнее – в нашей статье.