Журналисты ФАН показали, как сейчас выглядит пострадавшее после теракта в Петербурге кафе

За две недели восстановительные работы в кафе на Университетской набережной, где произошел теракт, практически завершены, рассказали журналисты ФАН.
По данным издания, там уже отремонтирован лицевой фасад здания, поставлены панорамные окна и даже установлена вывеска штаба КИБЕР ФРОНТА Z.
Напомним, теракт произошел 2 апреля. Жертвой трагедии стал военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Также пострадало более 30 человек.
Самодельное взрывное устройство на встречу с Татарским принесла Дарья Трепова, которая совершила теракт на фоне призывов к подрывной деятельности со стороны представителей ФБК✱ (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Ивана Жданова и Леонида Волкова (признаны в РФ иноагентами), сообщили в ФСБ. Следствие по данному делу еще ведется.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация