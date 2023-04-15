Журналисты ФАН показали, как сейчас выглядит пострадавшее после теракта в Петербурге кафе

Самодельное взрывное устройство на встречу с Татарским принесла Дарья Трепова, которая совершила теракт на фоне призывов к подрывной деятельности со стороны представителей ФБК✱ (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) Ивана Жданова и Леонида Волкова (признаны в РФ иноагентами), сообщили в ФСБ. Следствие по данному делу еще ведется.