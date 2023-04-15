Daily Mail: вспыльчивые летчики ВКС РФ стали проблемой для британских операций в Черном море

Лондон регулярно отправляет разведывательную авиацию в Черноморский регион, хотя каждая такая операция представляет серьезную опасность для британских летчиков, сообщает Daily Mail.
В публикации, которую приводит издание «ПолитРоссия», авторы обратили внимание на выдержки из утекших в Сеть секретных данных Пентагона. Как утверждается, в сентябре минувшего года истребитель ВКС РФ едва не сбил британский разведывательный самолет RC-135 Rivet Joint.
Детали произошедшего не раскрываются, однако бывший военный атташе Британии в России Джон Форман заявил журналистам, что российские пилоты слишком «вспыльчивые».
«"Вспыльчивые" российские истребители все чаще угрожают безопасности пилотов британских ВВС», — посетовал дипломат.
В то же время он признал, что настороженность России вышла на новый уровень после провокации британского эсминца HMS Defender, который демонстративно вошел в территориальные воды РФ вблизи Крыма.