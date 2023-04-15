Москва нашла достойное решение, чтобы отомстить ФРГ за блокировку счетов Русского дома в Берлине. Подробнее рассказывает «ПолитРоссия».
По сообщениям СМИ, культурный центр РФ в Германии неоднократно подвергался нападкам за последнее время. Неизвестные вандалы расписывали стены здания и забрасывали яйцами окна. Однако позже отличились и немецкие власти, распорядившись заморозить счета Центра русской культуры по причине якобы нарушения санкций. Российская сторона отметила, что не оставит это без ответа. Наконец, месть РФ была воплощена по принципу «око за око», передает автор «ПолитРоссии».
«Министерство иностранных дел России пригрозило применить ответные меры в отношении Гете-института, если доступ к счетам Русского дома не будет восстановлен и работа центра не будет нормализована», — сообщают журналисты Германии.
Институт Гете был открыт с целью популяризации германской культуры за пределами страны. Последователи пропагандиста Йозефа Геббельса впали в ступор после мести Москвы и сочли ответные меры несправедливыми и неоправданными.