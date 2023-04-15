По сообщениям СМИ, культурный центр РФ в Германии неоднократно подвергался нападкам за последнее время. Неизвестные вандалы расписывали стены здания и забрасывали яйцами окна. Однако позже отличились и немецкие власти, распорядившись заморозить счета Центра русской культуры по причине якобы нарушения санкций. Российская сторона отметила, что не оставит это без ответа. Наконец, месть РФ была воплощена по принципу «око за око», передает автор «ПолитРоссии».