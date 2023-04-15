Потомки будут помнить подвиг ЧВК «Вагнер»: под Самарой появилась стела погибшим при защите интересов РФ бойцам

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин открыл под Самарой стелу в память о погибших «музыкантах», которые отдали свои жизни при защите интересов России.
Памятник погибшим «вагнеровцам» появился на одной из Аллей Героев. Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» опубликовала видео возложения цветов к стеле.
«Мы на одной из Аллей Героев под Самарой, где захоронены бойцы ЧВК "Вагнер", Аллея Славы. Это памятник, который будет теперь стоять века для того, чтобы потомки помнили об их подвигах», — заявил Пригожин.
Ранее Евгений Пригожин посетил кладбище в Горячем Ключе, где хоронят бойцов «оркестра». По его словам, скоро на этом месте будет создан мемориал.