Akharin khabar: США направили Зеленскому неприятный сигнал утечкой секретных данных Пентагона

Вашингтон вполне мог самостоятельно организовать утечку секретных данных минобороны, сообщает иранское издание Akharin khabar.
Журналисты полагают, что таким образом американская администрация направила неприятный сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Данный вброс можно истолковывать как косвенное указание Киеву о том, что он не готов не только к контрнаступлению, но и вообще к активным боевым действиям с каким-либо позитивным для себя результатом», — сказано в статье.
По мнению экспертов, дальнейшие попытки Киева оказывать сопротивление бессмысленны. Это понимают и в США, потому намекают украинскому руководству на необходимость перейти к дипломатическому урегулированию кризиса.