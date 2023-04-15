Кличко предупредил жителей Киева о возможной эвакуации из-за подъема воды в Днепре

Жителям нескольких районов Киева следует готовиться к эвакуации из-за подъема уровня воды в Днепре. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По словам градоначальника, в зоне подтопления могут оказаться частная и садово-дачная застройка в Дарницком, Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах. Также может частично затопить ряд дачных массивов и застройку на левом берегу Днепра.
Кличко выступил в эфире украинского телевидения с призывом к жителям этих территорий приготовиться к эвакуации. Им следует перенести вещи на верхние этажи зданий, а также отключить газовые и бытовые приборы.
Мэр Киева добавил, что промышленным объектам и многоквартирным домам пока половодье не угрожает.
Весеннее половодье наблюдается в районе Киева почти каждый год, но в настоящее время оно особенно мощное. Для урегулирования уровней воды и избегания подтоплений гидроэлектростанциями на Днепре и Днепре осуществляются контролируемые сбросы с соблюдением норм безопасности.