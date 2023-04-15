Кличко предупредил жителей Киева о возможной эвакуации из-за подъема воды в Днепре

Весеннее половодье наблюдается в районе Киева почти каждый год, но в настоящее время оно особенно мощное. Для урегулирования уровней воды и избегания подтоплений гидроэлектростанциями на Днепре и Днепре осуществляются контролируемые сбросы с соблюдением норм безопасности.